PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Düren

POL-DN: Gleich drei Einbrüche in Inden - Die Polizei sucht Zeugen

Inden (ots)

Zwischen Dienstag (27.01.2026), 12:15 Uhr, und Mittwoch (28.01.2026), 07:50 Uhr, gerieten zwei Dienstleistungsbetriebe und eine Arztpraxis in der Rathausstraße in das Visier von Einbrechern.

Mindestens ein unbekannter Täter verschaffte sich gewaltsam Zutritt zu einem Nagelstudio sowie zu einem Fußpflegestudio. In beiden Betrieben wurden auf der Suche nach Diebesgut mehrere Schränke durchwühlt. Der oder die Täter konnten unerkannt mit zwei Spardosen samt Bargeld fliehen. Eine Arztpraxis in der Rathausstraße wurde ebenfalls angegangen. Dort versuchte man ebenfalls gewaltsam in das Objekt zu gelangen - jedoch ohne Erfolg. Die Kriminalpolizei ist an den Tatorten erschienen und hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Rathausstraße beobachtet haben oder Hinweise zu den Taten geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 02421 949-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Alle Meldungen Alle
  • 28.01.2026 – 12:56

    POL-DN: Unfall im Kreuzungsbereich - zwei Personen leicht verletzt

    Nörvenich (ots) - Am Dienstagnachmittag (27.01.2026) kam es in einem Kreuzungsbereich auf der Rather Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Dabei wurde eine Person leicht verletzt. Gegen 16:50 Uhr befuhr ein 27-jähriger Pkw-Fahrer aus Düren die Rather Straße aus Richtung Rath in Richtung Nörvenich. Zeitgleich befuhr ein 34-jähriger Mann aus Stolberg mit seinem Pkw eine nicht gewidmete Straße, die die ...

    mehr
  • 28.01.2026 – 12:54

    POL-DN: Schwerverletzt nach Auffahrunfall

    Aldenhoven (ots) - Ein 51-jähriger Pkw-Fahrer aus Baesweiler wurde gestern (27.01.2026) bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt und musste zur stationären Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Gegen 18:00 Uhr erreichte die Polizei die Meldung über einen Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der B 56 zwischen Dürboslar und Freialdenhoven. Die eingesetzten Beamten fanden bei Eintreffen an der ...

    mehr
  • 28.01.2026 – 12:53

    POL-DN: Zeugensuche - Minderjährige E-Scooter-Fahrerin angefahren und geflüchtet

    Kreuzau (ots) - Am Dienstagmorgen (27.01.2026) kam es auf der Kreuzauer Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einer E-Scooter-Fahrerin und einem Pkw. Der bislang unbekannte Pkw-Fahrer flüchtete nach dem Unfall. Gegen 08:10 Uhr befuhr eine 16-Jährige aus Düren mit ihrem E-Scooter einen Gehweg an der Kreuzauer Straße von Niederau nach Kreuzau. Zeitgleich befuhr ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren