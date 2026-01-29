Polizei Düren

POL-DN: Gleich drei Einbrüche in Inden - Die Polizei sucht Zeugen

Inden (ots)

Zwischen Dienstag (27.01.2026), 12:15 Uhr, und Mittwoch (28.01.2026), 07:50 Uhr, gerieten zwei Dienstleistungsbetriebe und eine Arztpraxis in der Rathausstraße in das Visier von Einbrechern.

Mindestens ein unbekannter Täter verschaffte sich gewaltsam Zutritt zu einem Nagelstudio sowie zu einem Fußpflegestudio. In beiden Betrieben wurden auf der Suche nach Diebesgut mehrere Schränke durchwühlt. Der oder die Täter konnten unerkannt mit zwei Spardosen samt Bargeld fliehen. Eine Arztpraxis in der Rathausstraße wurde ebenfalls angegangen. Dort versuchte man ebenfalls gewaltsam in das Objekt zu gelangen - jedoch ohne Erfolg. Die Kriminalpolizei ist an den Tatorten erschienen und hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Rathausstraße beobachtet haben oder Hinweise zu den Taten geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 02421 949-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell