Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Einfamilienhaus - die Polizei sucht Zeugen

Linnich (ots)

Ein Einfamilienhaus in der Denkmalstraße geriet am Donnerstag (29.01.2026) im Zeitraum zwischen 08:15 Uhr und 23:02 Uhr in das Visier von Einbrechern.

Unbekannte Täter gelangten gewaltsam in das Haus. Im Innenraum durchwühlten sie Schränke und Kommoden, um an Diebesgut zu gelangen. Ob etwas entwendet wurde, war zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch unklar. Die Kriminalpolizei erschien am Tatort und hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Denkmalstraße beobachtet haben oder Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 02421 949-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell