Polizei Düren

POL-DN: Zeugen nach Einbruch in Einfamilienhaus gesucht

Merzenich (ots)

Am Donnerstag (29.01.2026) brachen Unbekannte zwischen 08:30 Uhr und 19:00 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Marienstraße ein.

Mindestens ein Täter verschaffte sich gewaltsam Zutritt zum Haus. Innen betraten der oder die Einbrecher mehrere weitere Räume und durchwühlten diverse Schränke sowie Kommoden auf der Suche nach Diebesgut. Ob etwas entwendet wurde, war zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch unklar. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren am Tatort und hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Marienstraße beobachtet haben oder Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 02421 949-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

