POL-DN: Maschine in Firma explodiert und gerät in Brand
Kreuzau (ots)
In der Nacht zu Freitag (30.01.2026) kam es in einer Firma am Windener Weg zu einem Brand. Grund dafür war die Explosion einer Maschine.
Gegen 01:35 Uhr explodierte die Maschine in einer Firmenhalle und fing Feuer. Das Feuer konnte durch die in der Hallendecke angebrachte Wasserlöschanlage noch vor Eintreffen der Feuerwehr gelöscht werden. Verletzt wurde niemand. Zu der Explosion kam es nach jetzigem Stand der Ermittlungen durch einen technischen Defekt. Es entstand ein Gesamtsachschaden von 15.000 Euro.
Rückfragen bitte an:
Polizei Düren
Pressestelle
Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199
Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell