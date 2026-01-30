Polizei Düren

POL-DN: Maschine in Firma explodiert und gerät in Brand

Kreuzau (ots)

In der Nacht zu Freitag (30.01.2026) kam es in einer Firma am Windener Weg zu einem Brand. Grund dafür war die Explosion einer Maschine.

Gegen 01:35 Uhr explodierte die Maschine in einer Firmenhalle und fing Feuer. Das Feuer konnte durch die in der Hallendecke angebrachte Wasserlöschanlage noch vor Eintreffen der Feuerwehr gelöscht werden. Verletzt wurde niemand. Zu der Explosion kam es nach jetzigem Stand der Ermittlungen durch einen technischen Defekt. Es entstand ein Gesamtsachschaden von 15.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell