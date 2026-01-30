PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Düren

POL-DN: Gefälschte Kennzeichen und respektloses Verhalten führen zu Strafanzeigen

Düren (ots)

Beim Versuch die Ahndung eines Verkehrsverstoßes in der Van-der-Giese-Straße zu verhindern, kam es gestern Nachmittag (29.01.2026) zu einem Gerangel zwischen einer Mitarbeiterin des Ordnungsamtes und der Begleiterin des hinzukommenden Fahrzeugführers. Dieser flüchtete daraufhin mit dem Pkw. Seine handgreifliche Begleiterin konnte kurze Zeit später in unmittelbarer Nähe gestellt werden.

Gegen 15:35 Uhr wollte die Überwachungskraft des Ordnungsamtes zunächst nur einen Parkverstoß in der Ursulinenstraße ahnden, stellte dann aber fest, dass die am Fahrzeug angebrachten Kennzeichen nicht zu dem angetroffenen Fahrzeug passten. Sie informierte daraufhin die Polizei. Währenddessen trafen der zugehörige Fahrzeugführer und eine Begleiterin an der Örtlichkeit ein. Um die weiteren Maßnahmen der Überwachungskraft zu unterbinden, schubste die Begleiterin die städtische Bedienstete zur Seite, und ermöglichte so dem bislang unbekannten Fahrzeugführer die Flucht mit dem Pkw.

Die 24-jährge Tatverdächtige selber flüchtete zunächst fußläufig vom Tatort, konnte aber wenig später in der Ursulinenstraße gestellt werden. Die Dürenerin, die nun ein Strafverfahren erwartet, äußerte sich nicht zu den Vorwürfen. Das Fahrzeug selber konnte nicht mehr angetroffen werden. Auch gegen den bislang unbekannten Fahrzeugführer hat das Verkehrskommissariat die Ermittlungen aufgenommen. Bei dem Pkw soll es sich um einen hellblauen Mercedes C handeln, an dem Kennzeichen mit der Städtekennung BM angebracht waren.

Die Polizei bittet Personen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern machen können oder sonstige verdächtige Umstände im Umfeld des Tatortes beobachtet haben, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02421 949 - 0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Alle Meldungen Alle
  • 30.01.2026 – 10:30

    POL-DN: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr - Polizei sucht Zeugen

    Inden (ots) - Am Mittwochabend (29.01.2026) kam es gegen 20:20 Uhr zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr am Kreisverkehr L12 / Pierer Straße / Mittelstraße. Eine 24-jährige Frau aus Eschweiler befuhr mit ihrem Pkw die L12 aus Fahrtrichtung Inden kommend in Richtung Mittelstraße. Als sie am genannten Kreisverkehr die Ausfahrt in Richtung ...

    mehr
  • 30.01.2026 – 10:30

    POL-DN: Einbruch in Einfamilienhaus - die Polizei sucht Zeugen

    Linnich (ots) - Ein Einfamilienhaus in der Denkmalstraße geriet am Donnerstag (29.01.2026) im Zeitraum zwischen 08:15 Uhr und 23:02 Uhr in das Visier von Einbrechern. Unbekannte Täter gelangten gewaltsam in das Haus. Im Innenraum durchwühlten sie Schränke und Kommoden, um an Diebesgut zu gelangen. Ob etwas entwendet wurde, war zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme ...

    mehr
  • 30.01.2026 – 10:30

    POL-DN: Zeugen nach Einbruch in Einfamilienhaus gesucht

    Merzenich (ots) - Am Donnerstag (29.01.2026) brachen Unbekannte zwischen 08:30 Uhr und 19:00 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Marienstraße ein. Mindestens ein Täter verschaffte sich gewaltsam Zutritt zum Haus. Innen betraten der oder die Einbrecher mehrere weitere Räume und durchwühlten diverse Schränke sowie Kommoden auf der Suche nach Diebesgut. Ob etwas entwendet wurde, war zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren