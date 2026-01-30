Polizei Düren

POL-DN: Gefälschte Kennzeichen und respektloses Verhalten führen zu Strafanzeigen

Düren (ots)

Beim Versuch die Ahndung eines Verkehrsverstoßes in der Van-der-Giese-Straße zu verhindern, kam es gestern Nachmittag (29.01.2026) zu einem Gerangel zwischen einer Mitarbeiterin des Ordnungsamtes und der Begleiterin des hinzukommenden Fahrzeugführers. Dieser flüchtete daraufhin mit dem Pkw. Seine handgreifliche Begleiterin konnte kurze Zeit später in unmittelbarer Nähe gestellt werden.

Gegen 15:35 Uhr wollte die Überwachungskraft des Ordnungsamtes zunächst nur einen Parkverstoß in der Ursulinenstraße ahnden, stellte dann aber fest, dass die am Fahrzeug angebrachten Kennzeichen nicht zu dem angetroffenen Fahrzeug passten. Sie informierte daraufhin die Polizei. Währenddessen trafen der zugehörige Fahrzeugführer und eine Begleiterin an der Örtlichkeit ein. Um die weiteren Maßnahmen der Überwachungskraft zu unterbinden, schubste die Begleiterin die städtische Bedienstete zur Seite, und ermöglichte so dem bislang unbekannten Fahrzeugführer die Flucht mit dem Pkw.

Die 24-jährge Tatverdächtige selber flüchtete zunächst fußläufig vom Tatort, konnte aber wenig später in der Ursulinenstraße gestellt werden. Die Dürenerin, die nun ein Strafverfahren erwartet, äußerte sich nicht zu den Vorwürfen. Das Fahrzeug selber konnte nicht mehr angetroffen werden. Auch gegen den bislang unbekannten Fahrzeugführer hat das Verkehrskommissariat die Ermittlungen aufgenommen. Bei dem Pkw soll es sich um einen hellblauen Mercedes C handeln, an dem Kennzeichen mit der Städtekennung BM angebracht waren.

Die Polizei bittet Personen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern machen können oder sonstige verdächtige Umstände im Umfeld des Tatortes beobachtet haben, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02421 949 - 0 zu melden.

