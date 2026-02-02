PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Düren

POL-DN: Zwei brennende Altkleidercontainer - die Polizei sucht Zeugen

Jülich (ots)

In der Nacht zu Montag (02.02.2026) brannten zwei Altkleidercontainer auf einem Parkplatz in der Ecke Aachener Straße / Victor-Gollancz-Straße.

Gegen 02:25 Uhr erhielt die Einsatzleitstelle der Feuerwehr Kenntnis von den brennenden Containern. Die Löscharbeiten wurden durch die Feuerwehr durchgeführt. Nach jetzigem Stand der Ermittlungen brannte zunächst der Innenraum eines Containers, woraufhin die Flammen auf einen weiteren Container überschlugen. Beide Altkleidercontainer sowie deren Inhalt wurden vollständig zerstört. Es entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 5000,- Euro. Verletzt wurde durch den Brand niemand.

Eine vorsätzliche Brandlegung kann nicht ausgeschlossen werden. Die Polizei bittet daher Zeugen, die zum genannten Zeitpunkt verdächtige Beobachtungen im Bereich der Brandörtlichkeit gemacht haben, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 02421 949-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

