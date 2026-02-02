PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-DN: Zeugensuche nach Verkehrsunfall - Fahrradfahrer angefahren und geflüchtet

Düren (ots)

Am Freitag (30.01.2026) wurde ein 43-jähriger Fahrradfahrer auf der Arnoldsweilerstraße von einem Pkw erfasst. Der Fahrradfahrer trug leichte Verletzungen davon.

Gegen 17:15 Uhr befuhr der 43-jährige Mann aus Düren die Arnoldsweilerstraße mit seinem Fahrrad in Richtung Schoellerstraße. Dazu nutzte er nach eigenen Angaben den rechtsseitig markierten Fahrradschutzstreifen. Plötzlich bemerkte er, wie ihn ein überholendes Fahrzeug touchierte, wodurch der Dürener zu Boden fiel. Beim Aufblicken erkannte er einen grauen Pkw, welcher als möglicher Unfallverursacher in Betracht kommt. Nach Angaben des Fahrradfahrers handelte es sich bei dem Pkw um ein Taxi. Dieses fuhr weiter in Richtung Schoellerstraße und bog an einer Pizzeria nach rechts in die Kreuzstraße ab. Durch das Sturzgeschehen konnte der 43-Jährige keine weiteren Angaben zum Fahrzeug oder zu den Insassen machen. Der Fahrradfahrer wurde leicht verletzt und sucht eigenständig einen Arzt auf.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, sich beim zuständigen Sachbearbeiter unter der Rufnummer 02421 949-5214 zu melden. Außerhalb der Bürozeiten ist die Polizei Düren unter der Rufnummer 02421 949-0 erreichbar.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

