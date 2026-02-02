POL-FR: Stühlingen: Brand eines Traktors

Freiburg (ots) - Am Sonntag, 01.02.2026, gegen 16:15 Uhr kam es auf der L152 von Rickenbach in Fahrtrichtung Bad Säckingen zu einer Kollision zwischen einem Dacia und einem Audi. Nach bisherigen Erkenntnissen kam der 69-jährige Dacia-Fahrer aus noch unbekannter Ursache in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit dem Audi einer 20-Jährigen. Diese wurde durch den Unfall leicht verletzt. Der ...

