POL-FR: Stühlingen: Brand eines Traktors
Freiburg (ots)
Am Freitag, 30.01.2026 gegen 12:00 Uhr wurde der Feuerwehr ein brennender Traktor im Stühlinger Stadtteil Mauchen gemeldet. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Am Traktor dürfte ein Schaden von ungefähr 8.000 Euro entstanden sein. Verletzt wurde niemand. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen dürfte der Brand durch einen technischen Defekt ausgelöst worden sein.
