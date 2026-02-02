PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Stühlingen: Brand eines Traktors

Freiburg (ots)

Am Freitag, 30.01.2026 gegen 12:00 Uhr wurde der Feuerwehr ein brennender Traktor im Stühlinger Stadtteil Mauchen gemeldet. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Am Traktor dürfte ein Schaden von ungefähr 8.000 Euro entstanden sein. Verletzt wurde niemand. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen dürfte der Brand durch einen technischen Defekt ausgelöst worden sein.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

