POL-FR: Lörrach: Joggerin wird von zwei Männern angegangen - ein Tatverdächtiger vorläufig festgenommen

Freiburg (ots)

Ein 24-jähriger Mann und ein noch unbekannter Mann stehen im Verdacht am Samstag, 31.01.2026, gegen 19.00 Uhr, versucht zu haben eine 26-jährige Joggerin körperlich anzugehen. Auch habe der 24-jährige Mann die Frau im weiteren Verlauf beleidigt und ins Bein gebissen. Die Frau joggte auf dem Gehweg der Gretherstraße in Richtung Schwarzwaldstraße, als ihr zwei junge Männer zu Fuß entgegenkamen. Die beiden Männer benutzten wohl den Gehweg in voller Breite, sodass die Joggerin über einen Grünstreifen ausweichen musste. Beim Vorbeilaufen touchierte die Joggerin den 24-Jährigen leicht. Daraufhin rannten die beiden Männer der Joggerin bis in die Schwarzwaldstraße hinterher und forderten diese auf sich zu entschuldigen, was diese nicht tat. Der 24-Jährige hielt dann die Joggerin am Arm fest und versuchte diese zu schlagen. Die Joggerin konnte die Schläge abwehren. Auch beleidigte der 24-Jährige die Joggerin. Passanten wurden auf den Vorfall aufmerksam und kamen der Joggerin zur Hilfe. Zusammen konnte man den 24-Jährigen bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Währenddessen biss er der Joggerin noch ins Bein. Aufgrund seines weiterhin gezeigten aggressiven Verhaltens musste der 24-Jährige in Gewahrsam genommen werden. Er übernachtete bei der Polizei. Der zweite Mann konnte unerkannt entkommen. Die Ermittlungen dauern an.

