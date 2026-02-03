Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Geschwindigkeitsmessungen auf dem Autobahnabschnitt Weil am Rhein - bedenkliche Ergebnisse

Freiburg (ots)

Letzte Woche, in dem Zeitraum von Montag, 26.01.2026 bis Donnerstag, 29.01.2026, führte die Verkehrspolizei Weil am Rhein auf der Autobahn A 5 zwischen den Streckenabschnitten Staatsgrenze und Autobahndreieck Weil am Rhein täglich Geschwindigkeitsmessungen durch. Dreimal wurde zwischen der Staatsgrenze und der Anschlussstelle Weil am Rhein sowie dem Autobahndreieck Weil am Rhein gemessen (Nordfahrbahn), wo mittlerweile die Höchstgeschwindigkeit auf 60 Stundenkilometer beziehungsweise auf 120 Stundenkilometer reduziert wurde. Einmal wurde wegen dem Lkw-Stau vor der Grenzzollanlage in die Gegenrichtung (Südfahrbahn) gemessen. Über die vier Tage wurden insgesamt 12.369 Fahrzeuge gemessen. Davon 931 Lastkraftwagen. 2.363 Fahrzeugführer / Fahrzeugführerin überschritten die Höchstgeschwindigkeiten, was eine Quote von 19 Prozent bedeutet. 749 von den 2.363 Fahrzeugbenutzern müssen zudem mit einer Anzeige und Punkte in Flensburg rechnen, da sie die Höchstgeschwindigkeit um mehr als 20 Stundenkilometer überschritten. 83 Fahrzeugbenutzern davon droht sogar ein Fahrverbot, da sie die Höchstgeschwindigkeit um 40 Stundenkilometer überschritten. Der höchste gemessene Wert war ein Pkw mit 134 Stundenkilometer anstatt der erlaubten 60 Stundenkilometer.

Weitere Geschwindigkeitskontrollen in diesem Streckenabschnitt werden folgen.

