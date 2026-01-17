PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Langen - Tödlicher Verkehrsunfall

Langen (ots)

Am Freitag, 16.01.2026, gegen 23:50 Uhr, kam es auf der Lengericher Straße in Langen zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein nach derzeitigen Erkenntnissen mit zwei männlichen Personen im Alter von 17 und 19 Jahren besetzter Pkw Opel befuhr die Lengericher Straße in Fahrtrichtung Lengerich. In einer dortingen Rechtskurve kam das Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam schließlich auf einem angrenzenden Feld zum Stillstand. Da zunächst nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich weitere Personen im Fahrzeug befunden hatten, wurden umfangreiche Suchmaßnahmen eingeleitet. Unter anderem wurde der Unfallbereich mithilfe einer Drohne abgesucht. Der 19-Jährige Beteiligte erlitt lebensgefährliche Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Er erlag noch in der Nacht seinen schweren Verletzungen. Der 17-Jährige wurde schwer verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 13.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Pressestelle
Telefon: 0591 / 87-104
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

