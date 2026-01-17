PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-EL: Papenburg - Versuchter Wohnungseinbruch

Papenburg (ots)

In der Zeit von Dienstag, 16.12.2025, 00:00 Uhr, bis Freitag, 16.01.2026, 11:10 Uhr, kam es zu einem versuchten Wohnungseinbruch in der Michaelisstraße in Papenburg. Bislang unbekannte Täter versuchten unter Einsatz eines bisher unbekannten Werkzeugs, die Eingangstür einer Wohnung gewaltsam zu öffnen. Ein Eindringen in die Wohnung gelang nicht. Die Höhe des Sachschadens steht bisher noch nicht fest. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich der Michaelisstraße gemacht haben, sich bei der Polizei Papenburg unter der Rufnummer 04961/9260 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Pressestelle
Telefon: 0591 / 87-104
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

