Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Papenburg - Verkehrsunfall zwischen Pkw und Radfahrer
Papenburg (ots)
Am Freitag, 16.01.2026, gegen 07:00 Uhr, kam es im Bereich des Kreisverkehrs Hauptkanal links / Ecke Hermann-Lange-Straße in Papenburg zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fahrradfahrer. Ein 57-jähriger Mann befuhr mit einem Peugeot die Hermann-Lange-Straße aus Richtung Fahnenweg kommend und beabsichtigte, in den Kreisverkehr Hauptkanal links einzufahren. Zeitgleich befuhr ein 61-jähriger Mann mit seinem Fahrrad den Geh- und Radweg am Hauptkanal links aus Richtung Gasthauskanal kommend in Fahrtrichtung Hermann-Lange-Straße. Der Radfahrer wollte den Kreisverkehr über den dortigen Radfahrschutzstreifen queren. Im Einfahrtsbereich des Kreisverkehrs kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw und dem Fahrrad. Der 61-jährige Radfahrer erlitt dabei schwere Verletzungen und wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt.
