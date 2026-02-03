PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Stromausfall aufgrund eines technischen Defekts in einer Trafostation

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 03.02.2026, wurden um 10:47 Uhr drei Trafostationen rund um das Schulviertel in Waldshut vom Stromnetz genommen. Es kam zunächst aufgrund eines technischen Defekts zu einer Rauchentwicklung in einer Trafostation hinter der Stadthalle, wodurch ein Schutzmechanismus diese und zwei weitere Stationen vom Stromnetz nahm. Dadurch waren einige Schulen und angrenzende Haushalte ohne Strom. Die Freiwillige Feuerwehr und die Stadtwerke Waldshut-Tiengen waren vor Ort im Einsatz. Der Defekt konnte schnell behoben werden und nach 45 Minuten war die Störung beseitigt.

