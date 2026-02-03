PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weilheim: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 03.02.2026, kam es gegen 07:45 Uhr zu einem Zusammenstoß zweier Autos zwischen Weilheim und Waldhaus. Nach bisherigen Erkenntnissen kam ein 46-jähriger Citroen-Fahrer vermutlich aufgrund von Glätte auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden 44-Jährigen. Beide Autos wurden erheblich beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Sie mussten abgeschleppt werden. Die Höhe des Sachschadens wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Der Citroen-Fahrer verletzte sich leicht und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst war auch die Freiwillige Feuerwehr vor Ort in Einsatz.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
  • 03.02.2026 – 16:06

    POL-FR: Bad Säckingen: Einbruch in Gartengrundstück

    Freiburg (ots) - In der Zeit von Samstag, 31.01.2026, 11.00 Uhr bis Montag, 02.02.2026, 15.00 Uhr gelangte bislang unbekannte Täterschaft gewaltsam in ein Gartengrundstück am Ortsausgang Bad Säckingen in Richtung Murg. Auf dem Gelände wurden ein Bienenhäuschen und eine Scheune aufgebrochen und durchsucht. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden Reifen und ein Balkenmähwerk entwendet. Das Polizeirevier Bad Säckingen ...

    mehr
  • 03.02.2026 – 15:45

    POL-FR: Endingen: Nach Einbruch - Zeugen gesucht

    Freiburg (ots) - Am Montag, den 02.02.2026, zwischen 06:00 Uhr und 17:10 Uhr wurde in ein Wohnhaus in der Endinger Straße in Königschaffhausen eingebrochen. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden die Räumlichkeiten durchwühlt und nach Wertgegenständen durchsucht. Hierbei kam es auch zu Beschädigungen an mehreren Gegenständen. Letztendlich entwendeten die Unbekannten einen Bargeldbetrag in bislang unbekannter Höhe. ...

    mehr
