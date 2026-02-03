POL-FR: Weilheim: Verkehrsunfall mit Personenschaden
Freiburg (ots)
Am Dienstag, 03.02.2026, kam es gegen 07:45 Uhr zu einem Zusammenstoß zweier Autos zwischen Weilheim und Waldhaus. Nach bisherigen Erkenntnissen kam ein 46-jähriger Citroen-Fahrer vermutlich aufgrund von Glätte auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden 44-Jährigen. Beide Autos wurden erheblich beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Sie mussten abgeschleppt werden. Die Höhe des Sachschadens wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Der Citroen-Fahrer verletzte sich leicht und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst war auch die Freiwillige Feuerwehr vor Ort in Einsatz.
