Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Einbruch in Gartengrundstück

Freiburg (ots)

In der Zeit von Samstag, 31.01.2026, 11.00 Uhr bis Montag, 02.02.2026, 15.00 Uhr gelangte bislang unbekannte Täterschaft gewaltsam in ein Gartengrundstück am Ortsausgang Bad Säckingen in Richtung Murg. Auf dem Gelände wurden ein Bienenhäuschen und eine Scheune aufgebrochen und durchsucht. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden Reifen und ein Balkenmähwerk entwendet. Das Polizeirevier Bad Säckingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Verdächtiges wahrgenommen haben oder Hinweise auf die Täterschaft geben können. Das Polizeirevier Bad Säckingen ist rund um die Uhr unter Tel. 07761 934 0 erreichbar.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

