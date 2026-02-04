PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Titisee-Neustadt: Unfallflucht am Krankenhaus geklärt

Freiburg (ots)

Am Dienstag, den 03.02.2026 gegen 15:00 Uhr beobachtete ein Zeuge, wie ein Verkehrsteilnehmer beim Ausparken auf einem Parkplatz eines Krankenhauses ein anderes Fahrzeug beschädigte und sich anschließend, ohne um eine Schadensregulierung zu kümmern, vom Unfallort entfernte. Durch den aufmerksamen Zeugen konnte der Polizei ein Teil des Kennzeichens mitgeteilt werden. Noch am selben Tag gelang es den Beamten, den Unfallverursacher zu ermitteln. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen dem unerlaubten Entfernen von Unfallort.

/Schrei

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Polizeirevier Titisee-Neustadt
Tel. 07651 9336-0
titisee-neustadt.prev@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 04.02.2026 – 10:23

    POL-FR: Löffingen - Göschweiler: Diebstahl von Kupferrohren, Zeugen gesucht

    Freiburg (ots) - Im Zeitraum von Freitag, dem 30.01.2026 bis Montag, dem 02.02.2026 kam es an dem Bushaltestellenhäuschen Emil-Baader-Platz in Göschweiler zu einem Diebstahl, bei dem Kupferrohre durch eine bislang unbekannte Täterschaft entwendet wurden. Der Wert der entwendeten Kupferrohre wird auf einen niedrigen dreistelligen Betrag geschätzt. Der Polizeiposten ...

    mehr
  • 04.02.2026 – 09:21

    POL-FR: Freiburg: Verdacht der Straßenverkehrsgefährdung durch Lieferdienst - Zeugen gesucht

    Freiburg (ots) - Am Dienstagabend. 03.02.2026, kurz nach 21:30 Uhr soll der Fahrer eines Lieferdienstes auf der Berliner Allee im Bereich der Straßenbahnhaltestelle «Technische Fakultät» mit augenscheinlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein und dabei auch zwei für ihn geltende rote Ampeln überfahren haben. Ein Zeuge berichtete außerdem, dass ...

    mehr
  • 03.02.2026 – 16:06

    POL-FR: Weilheim: Verkehrsunfall mit Personenschaden

    Freiburg (ots) - Am Dienstag, 03.02.2026, kam es gegen 07:45 Uhr zu einem Zusammenstoß zweier Autos zwischen Weilheim und Waldhaus. Nach bisherigen Erkenntnissen kam ein 46-jähriger Citroen-Fahrer vermutlich aufgrund von Glätte auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden 44-Jährigen. Beide Autos wurden erheblich beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Sie mussten abgeschleppt werden. Die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren