Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Titisee-Neustadt: Unfallflucht am Krankenhaus geklärt

Freiburg (ots)

Am Dienstag, den 03.02.2026 gegen 15:00 Uhr beobachtete ein Zeuge, wie ein Verkehrsteilnehmer beim Ausparken auf einem Parkplatz eines Krankenhauses ein anderes Fahrzeug beschädigte und sich anschließend, ohne um eine Schadensregulierung zu kümmern, vom Unfallort entfernte. Durch den aufmerksamen Zeugen konnte der Polizei ein Teil des Kennzeichens mitgeteilt werden. Noch am selben Tag gelang es den Beamten, den Unfallverursacher zu ermitteln. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen dem unerlaubten Entfernen von Unfallort.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell