POL-FR: Grenzach-Wyhlen/ Wyhlen: Autoscheibe eingeschlagen und Rucksack entwendet - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Unbekannte schlugen am Montag, 02.02.2026 zwischen 17.30 Uhr und 18.40 Uhr das hintere Fenster der Beifahrerseite an einem Citroen ein. Dieser war auf einem Parkplatz in der Engeltalstraße geparkt. Aus dem Fahrzeug wurde ein Rucksack entwendet, in welchem sich unter anderem ein Laptop und ein Smartphone befanden. Der Sach- und Diebstahlschaden kann noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Rheinfelden (07623/74040) sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können.

