Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach- Brombach: Einbruch in Schützenhaus

Freiburg (ots)

Im Zeitraum von Montag, 02.02.2026, 16.00 Uhr bis Dienstag, 03.02.2026, 14.00 Uhr gelangte bislang unbekannte Täterschaft auf das Gelände des Schützenvereins in Lörrach-Brombach. Dort verschaffte man sich gewaltsam Zutritt zu einer Garage und einem Lagerraum. Die Höhe des Sach- und Diebstahlsschadens ist Teil der laufenden Ermittlungen. Nach bisherigen Erkenntnissen konnte die Täterschaft weder Waffe noch Munition erlangen. Das Polizeirevier Lörrach sucht Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Bereich verdächtige Personen oder Autos wahrgenommen haben. Außerdem werden Anwohnende gebeten ihre Videoüberwachungsanlagen zu sichten und Verdächtiges der Polizei mitzuteilen. Das Polizeirevier Lörrach ist rund um die Uhr unter Tel. 07621 176 0 erreichbar.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

