LPI-SHL: Drogenvortest positiv

Bad Salzungen (ots) - Mittwochmorgen (14.01.2026) fuhr eine 75-jährige Autofahrerin auf der Erzberger Allee in Bad Salzungen in Richtung Stadion. An einem Fußgängerweg übersah sie eine in diesem Moment die Fahrbahn querende 64-Jährige und erfasste sie mit dem Pkw. Die Frau wurde über das Fahrzeug geschleudert und schwer verletzt mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle ...

