Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Drogenvortest positiv

Suhl (ots)

Am frühen Mittwochabend kontrollierten Beamte des Suhler Inspektionsdienstes einen 38-jährigen Autofahrer in Suhl. Da ein mit ihm durchgeführter Drogenvortest positiv auf Cannabis verlief, folgte eine Blutentnahme und die Weiterfahrt wurde unterbunden. Den 38-Jährigen erwartet eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Alle Meldungen Alle
  • 15.01.2026 – 09:44

    LPI-SHL: Arm eingeklemmt

    Suhl (ots) - Mittwochnachmittag wollte ein Mann in der Rosenkopfstraße in Suhl Schneeketten auf dem Rad seines Lkw-Anhängers anbringen. Der Anhänger rutschte vom Wagenheber und stieß gegen ein Zaunfeld. Dabei wurde der Arm des Mannes eingeklemmt und verletzt. Er kam zur Behandlung ins Krankenhaus. Am Zaun entstand geringer Sachschaden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle Anne-Kathrin Seifert Telefon: 03681 32 1504 E-Mail: ...

    mehr
  • 15.01.2026 – 09:43

    LPI-SHL: Mit fast 1,9 Promille gefahren

    Hildburghausen (ots) - Beamte der Polizeiinspektion Hildburghausen kontrollierten Mittwochnachmittag einen 46-jährigen Kleinkraftradfahrer in Hildburghausen. Der Mann war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und ein mit ihm durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,87 Promille. Die Polizisten brachten den 46-Jährigen zur Blutentnahme ins Krankenhaus und untersagten die Weiterfahrt. Ihn erwartet ...

    mehr
  • 14.01.2026 – 15:30

    LPI-SHL: Fußgängerin erfasst

    Bad Salzungen (ots) - Mittwochmorgen (14.01.2026) fuhr eine 75-jährige Autofahrerin auf der Erzberger Allee in Bad Salzungen in Richtung Stadion. An einem Fußgängerweg übersah sie eine in diesem Moment die Fahrbahn querende 64-Jährige und erfasste sie mit dem Pkw. Die Frau wurde über das Fahrzeug geschleudert und schwer verletzt mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle ...

    mehr
