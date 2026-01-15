LPI-SHL: Drogenvortest positiv
Suhl (ots)
Am frühen Mittwochabend kontrollierten Beamte des Suhler Inspektionsdienstes einen 38-jährigen Autofahrer in Suhl. Da ein mit ihm durchgeführter Drogenvortest positiv auf Cannabis verlief, folgte eine Blutentnahme und die Weiterfahrt wurde unterbunden. Den 38-Jährigen erwartet eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.
