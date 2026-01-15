LPI-SHL: Arm eingeklemmt
Suhl (ots)
Mittwochnachmittag wollte ein Mann in der Rosenkopfstraße in Suhl Schneeketten auf dem Rad seines Lkw-Anhängers anbringen. Der Anhänger rutschte vom Wagenheber und stieß gegen ein Zaunfeld. Dabei wurde der Arm des Mannes eingeklemmt und verletzt. Er kam zur Behandlung ins Krankenhaus. Am Zaun entstand geringer Sachschaden.
