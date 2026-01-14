LPI-SHL: Fußgängerin erfasst

Eisfeld (ots) - Unbekannte Täter drangen in der Zeit von Freitag, 17:00 Uhr bis Dienstagmorgen gewaltsam in einen als Lager genutzten Container ein, welcher sich auf einem Firmengelände in der Straße "Zur Sandgrube" in Eisfeld befindet. Aus dem Inneren entwendeten sie verschiedene Werkzeuge u.a. einen Bohrhammer und einen Akkuschrauber. Das Beutegut hat einen Gesamtwert von etwa 1.700 Euro. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Container-Aufbruch oder dem Verbleib ...

