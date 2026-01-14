PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-SHL: Fußgängerin erfasst

Bad Salzungen (ots)

Mittwochmorgen (14.01.2026) fuhr eine 75-jährige Autofahrerin auf der Erzberger Allee in Bad Salzungen in Richtung Stadion. An einem Fußgängerweg übersah sie eine in diesem Moment die Fahrbahn querende 64-Jährige und erfasste sie mit dem Pkw. Die Frau wurde über das Fahrzeug geschleudert und schwer verletzt mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

