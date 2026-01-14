LPI-SHL: Alkoholgeruch wahrgenommen

Schmalkalden (ots) - Dienstagabend fuhr der 26-jährige Fahrer eines Lkw bis 3,5 Tonnen rückwärts auf der Straße "Am Pulverturm" in Schmalkalden. Er übersah eine 84-jährige Fußgängerin und streifte sie. Er hörte einen Schrei konnte jedoch niemanden sehen/feststellen und setzte zur Weiterfahrt an. Beim Vorwärtsfahren geriet er leicht auf die Füße der Frau und bemerkte dann auch den Unfall. Die Seniorin kam leicht verletzt zur Behandlung ins Krankenhaus. Rückfragen ...

mehr