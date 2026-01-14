PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Alkoholgeruch wahrgenommen

Meiningen (ots)

Beamte der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen kontrollierten Dienstagabend eine 45-jährige Autofahrerin in der Leipziger Straße in Meiningen. Da die Polizisten Alkoholgeruch wahrnahmen, führten sie einen Atemalkoholtest mit der Frau durch. Dieser ergab einen Wert von über 1,3 Promille, weshalb eine Blutentnahme und die Sicherstellung des Führerscheins folgten. Die Weiterfahrt wurde unterbunden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl

