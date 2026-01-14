Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Container-Aufbruch

Eisfeld (ots)

Unbekannte Täter drangen in der Zeit von Freitag, 17:00 Uhr bis Dienstagmorgen gewaltsam in einen als Lager genutzten Container ein, welcher sich auf einem Firmengelände in der Straße "Zur Sandgrube" in Eisfeld befindet. Aus dem Inneren entwendeten sie verschiedene Werkzeuge u.a. einen Bohrhammer und einen Akkuschrauber. Das Beutegut hat einen Gesamtwert von etwa 1.700 Euro. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Container-Aufbruch oder dem Verbleib des Diebesgutes geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0009614/2026 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen.

