LPI-SHL: Mit fast 1,9 Promille gefahren
Hildburghausen (ots)
Beamte der Polizeiinspektion Hildburghausen kontrollierten Mittwochnachmittag einen 46-jährigen Kleinkraftradfahrer in Hildburghausen. Der Mann war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und ein mit ihm durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,87 Promille. Die Polizisten brachten den 46-Jährigen zur Blutentnahme ins Krankenhaus und untersagten die Weiterfahrt. Ihn erwartet jetzt eine Anzeige.
