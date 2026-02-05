PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Zell im Wiesental
Hausen: Fahrzeug gerät mehrfach auf Gegenfahrbahn - Polizei sucht Zeugen und eventuell Geschädigte

Freiburg (ots)

Mehrere Anrufer teilten am Dienstag, 03.02.2026 gegen 13.30 Uhr der Polizei mit, dass ein Fahrzeug auf der B317 unterwegs sei, welches immer wieder in den Gegenverkehr kommen soll und so den entgegenkommenden Verkehr gefährdete. Der Pkw, ein schwarzer Seat, befuhr die Strecke zwischen Zell und Hausen und soll immer wieder Schlangenlinien gefahren sein. Dabei soll ein weißer Pkw, eventuell ein VW Tiguan, entgegengekommen sein, der nur durch starkes Abbremsen einen Zusammenstoß vermeiden konnte. Weiter soll auch ein roter Pkw gefährdet, eventuell touchiert worden sein. Der 77-jährige Seat-Fahrer konnte kurz vor Raitbach von der Polizei angehalten und einer Kontrolle unterzogen werden. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) sucht die Fahrenden aus dem weißen sowie aus dem roten Fahrzeug, welche ausweichen mussten. Diese und weitere Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Verbindung zu setzen.

md/tb

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Thomas Batzel
Telefon: 07621 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

