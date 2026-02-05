POL-FR: Grenzach-Wyhlen: Wildunfall mit Waschbären
Freiburg (ots)
Am Mittwoch, 04.02.2026, kurz nach 23.40 Uhr, teilte ein 24-jähriger Mann mit, dass er mit seinem Pkw in der Südstraße in Wyhlen ein unbekanntes Tier angefahren habe. Das Tier sei mit Sicherheit tot. Bei einer Überprüfung der Polizei stellte sich heraus, dass es sich bei dem verendeten Tier um einen Waschbären handelte. Die Auffindeörtlichkeit wurde für den zuständigen Jagdberechtigten zwecks Abholung des toten Tieres markiert. Am Pkw sei kein Sachschaden entstanden.
