PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen: Wildunfall mit Waschbären

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 04.02.2026, kurz nach 23.40 Uhr, teilte ein 24-jähriger Mann mit, dass er mit seinem Pkw in der Südstraße in Wyhlen ein unbekanntes Tier angefahren habe. Das Tier sei mit Sicherheit tot. Bei einer Überprüfung der Polizei stellte sich heraus, dass es sich bei dem verendeten Tier um einen Waschbären handelte. Die Auffindeörtlichkeit wurde für den zuständigen Jagdberechtigten zwecks Abholung des toten Tieres markiert. Am Pkw sei kein Sachschaden entstanden.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren