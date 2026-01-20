Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: 15-jähriger Mofa-Fahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt - #polsiwi

Kreuztal (ots)

Montagmorgen (19.01.2026) ist ein 15-Jähriger bei einem Verkehrsunfall in der Ferndorfer Straße leicht verletzt worden.

Gegen 07:30 Uhr war eine 22-Jährige mit einem grauen BMW in der Ferndorfer Straße unterwegs. Auf Höhe einer Hauseinfahrt wollte die 22-Jährige wenden, dabei übersah sie ein entgegenkommendes Moped. Es kam zum Zusammenstoß.

Der 15-Jährige Rollerfahrer wurde leicht verletzt. Ein RTW brachte ihn in ein nahgelegenes Krankenhaus.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 3.500 Euro.

Das Verkehrskommissariat Kreuztal hat die Ermittlungen übernommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell