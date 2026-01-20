PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: 15-jähriger Mofa-Fahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt - #polsiwi

Kreuztal (ots)

Montagmorgen (19.01.2026) ist ein 15-Jähriger bei einem Verkehrsunfall in der Ferndorfer Straße leicht verletzt worden.

Gegen 07:30 Uhr war eine 22-Jährige mit einem grauen BMW in der Ferndorfer Straße unterwegs. Auf Höhe einer Hauseinfahrt wollte die 22-Jährige wenden, dabei übersah sie ein entgegenkommendes Moped. Es kam zum Zusammenstoß.

Der 15-Jährige Rollerfahrer wurde leicht verletzt. Ein RTW brachte ihn in ein nahgelegenes Krankenhaus.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 3.500 Euro.

Das Verkehrskommissariat Kreuztal hat die Ermittlungen übernommen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Alle Meldungen Alle
  • 19.01.2026 – 14:19

    POL-SI: Polizei sucht Täter nach Einbruch in Praxis - #polsiwi

    Siegen-Geisweid (ots) - Von Donnerstag auf Freitag (16.01.2026) sind unbekannte Täter in eine Praxis in der Sohlbacher Straße in Geisweid eingebrochen. Der der oder die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt in das Innere der Praxis. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde ein Laptop entwendet. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 2.000 Euro. Das Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen werden ...

    mehr
  • 19.01.2026 – 12:25

    POL-SI: Einbruch in mehrere Firmenhallen - Täter flüchtet vom Tatort -#polsiwi

    Siegen-Geisweid (ots) - Am frühen Samstagmorgen (17. Januar) ist es zu einem Einbruch in mehrere Firmenhallen auf einem Gelände an der Birlenbacher Straße gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte es sich um einen männlichen Einzeltäter gehandelt haben. Ein Firmenangehöriger hatte Licht in einem der Büroräume gesehen, als er gegen kurz vor sieben Uhr an ...

    mehr
  • 19.01.2026 – 11:14

    POL-SI: Einbrecher haben es auf leerstehendes Hotel abgesehen - #polsiwi

    Bad Laasphe (ots) - Am vergangenen Wochenende ist es zu einem Einbruch in ein leerstehendes Hotel im Höhenweg in Bad Laasphe gekommen. In der Zeit von Freitagnachmittag (16.01.2026) bis Sonntagnachmittag (18.01.2026) haben sich nach bisherigen Ermittlungen ein oder mehrere unbekannte Täter Zugang in die Räumlichkeiten eines Hotels verschafft. Dort angelangt, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren