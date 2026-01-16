Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gosheim, L 433, K 5905

Lkr. Tuttlingen) Transporter missachtet Vorfahrt: Eine Leichtverletzte und etwa 45.000 Euro Sachschaden (16.01.2026)

Gosheim (ots)

Eine leicht verletzte Person sowie Sachschaden in Höhe von etwa 45.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitagmorgen auf der Landesstraße 433 ereignet hat. Ein 66-jähriger Mann wollte gegen 10:00 Uhr mit seinem Ford Transit an der Einmündung der Kreisstraße 5905 zur L 433 nach links in Richtung Wehingen abbiegen. Dabei übersah er einen auf der Landesstraße in Richtung Denkingen fahrenden VW eines 72-Jährigen. Durch die Kollision der beiden Fahrzeuge zog sich eine 69-jährige Beifahrerin im VW leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst kümmerte sich um die Verletzte. Die Freiwillige Feuerwehr Gosheim war zur technischen Hilfeleistung an der Unfallstelle im Einsatz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell