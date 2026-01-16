Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schenkenzell, B 294

Lkr. Rottweil) Müllwagen übersieht Mercedes: Bundesstraße für zwei Stunden gesperrt (16.01.2026)

Schenkenzell (ots)

Ein Verkehrsunfall zwischen einem Müllwagen und einem Auto führte zu einer zweistündigen Sperrung der Bundesstraße 294. Ein 36-jähriger Mann hatte gegen 07:30 Uhr in einer Haltebuch zwischen Schiltach und Schenkenzell Gelbe Säcke aufgeladen. Im Anschluss fuhr der Mitarbeiter einer Entsorgungsfirma mit dem Lastwagen in den fließenden Verkehr ein, ohne auf den nachfolgenden Mercedes einer 25-Jährigen zu achten. Durch die heftige Kollision der Fahrzeuge wurde die Fahrbahn blockiert. Die Polizei sperrte daher in Zusammenarbeit mit der Straßenmeisterei Schramberg die Bundesstraße 294 zwischen dem Schloßbergtunnel und Schenkenzell in beide Richtungen. Sowohl der Müllwagen als auch der Mercedes waren nicht mehr fahrbereit. Nach den Bergungsarbeiten konnte die B 294 gegen 09:30 Uhr wieder freigegeben werden. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 60.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

