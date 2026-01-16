POL-KN: (Tuttlingen
Lkr. Tuttlingen) Seat auf Donauspitz-Parkplatz angefahren - etwa 1.500 Euro Schaden: Polizei bittet um Hinweise (16.01.2026)
Tuttlingen (ots)
Die Polizei sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht am Freitagmorgen auf dem Donauspitz-Parkplatz in der Stuttgarter Straße. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug hat zwischen 09:15 Uhr und 12:30 Uhr vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen geparkten Seat angefahren und an der hinteren rechten Fahrzeugseite beschädigt. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 1.500 Euro zu kümmern, fuhr der Verursacher davon. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Tuttlingen unter Tel. 07461 9410 entgegen.
