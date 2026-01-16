Radolfzell (ots) - Am Donnerstagabend hat ein Unbekannter versucht, in ein Haus in der Hausherrenstraße einzubrechen. Gegen 22 Uhr machte sich der Täter an der Terrassentür zu schaffen, ließ dann jedoch von seinem Vorhaben ab und flüchtete. Der Unbekannte trug Handschuhe und eine Tasche mit sich. Zeugen, die im Laufe des Abends Verdächtiges im Bereich der ...

mehr