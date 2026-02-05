Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Littenweiler: Ampel mutmaßlich durch Lkw beschädigt - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 05.02.2026, gegen 9:30 Uhr wurde dem Polizeiposten Freiburg-Littenweiler eine beschädigte Ampelanlage in der Kappler Straße/ Lindenmattenstraße im Freiburg gemeldet. Die Lichtzeichenanlage wurde vermutlich durch einen Lastwagen beschädigt.

Ein Zeuge habe am Donnerstagmorgen zwischen 5:00 Uhr und 6:00 Uhr ein Sattelzug bemerkt, welcher in die Kappler Straße ein- und wieder rückwärts hinausfuhr. Die Zugmaschine wurde als hellfarben und der Sattelauflieger mit einer weißen Plane beschrieben.

Ebenfalls aufgefallen soll sein ein weißer Kleinwagen, welcher zu diesem Zeitpunkt an dem rangierenden Sattelzug an der blockierten Stelle über den Gehweg vorbeigefahren war.

Ersten Schätzungen zu Folge beläuft sicher der entstandene Sachschaden auf einen unteren vierstelligen Euro-Betrag.

Der Polizeiposten Freiburg-Littenweiler (Tel.: 0761 557560-0) hat die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Sattelzug geben können. Insbesondere wird nach der Fahrerin/ dem Fahrer des ebenfalls beschriebenen Kleinwagens gesucht. Möglichweise kommt die Person als wichtiger Zeuge in Betracht. Sachdienliche Hinweise nimmt auch das Polizeirevier Freiburg-Süd rund um die Uhr unter der Telefonnummer 0761 882-4421 entgegen.

ak

