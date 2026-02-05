POL-FR: Bad Säckingen: Auto zerkratzt - Zeugensuche
Freiburg (ots)
Am Mittwoch, 04.02.2026, im Zeitraum von 8:45 Uhr bis 9:50 Uhr wurde ein auf dem Bahnhofsplatz geparkter Porsche durch bislang unbekannte Täterschaft augenscheinlich vorsätzlich an mehreren Stellen mit einem scharfkantigen Gegenstand zerkratzt. Der Sachschaden dürfte sich auf mehrere tausend Euro belaufen. Das Polizeirevier Bad Säckingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Verdächtiges auf dem Bahnhofplatz wahrgenommen haben oder Hinweise auf die Täterschaft geben können. Das Polizeirevier Bad Säckingen ist rund um die Uhr unter Tel. 07761 934 0 erreichbar.
