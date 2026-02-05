PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Auto zerkratzt - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 04.02.2026, im Zeitraum von 8:45 Uhr bis 9:50 Uhr wurde ein auf dem Bahnhofsplatz geparkter Porsche durch bislang unbekannte Täterschaft augenscheinlich vorsätzlich an mehreren Stellen mit einem scharfkantigen Gegenstand zerkratzt. Der Sachschaden dürfte sich auf mehrere tausend Euro belaufen. Das Polizeirevier Bad Säckingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Verdächtiges auf dem Bahnhofplatz wahrgenommen haben oder Hinweise auf die Täterschaft geben können. Das Polizeirevier Bad Säckingen ist rund um die Uhr unter Tel. 07761 934 0 erreichbar.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 05.02.2026 – 16:01

    POL-FR: Waldshut- Tiengen: Betrunken auf eScooter unterwegs

    Freiburg (ots) - Am Mittwoch, 04.02.2026, wurde gegen 21:15 Uhr ein 26- Jähriger am Busbahnhof in Waldshut durch den Kommunalen Ordnungsdienst der Stadt Waldshut -Tiengen auf einem eScooter fahrend angetroffen. Im Rahmen der Kontrolle durch die hinzugerufenen Einsatzkräfte des Polizeireviers Waldshut-Tiengen wurde eine Beeinflussung der Fahrtüchtigkeit festgestellt. Neben einem Alkoholwert von über 2 Promille, war ...

    mehr
  • 05.02.2026 – 15:26

    POL-FR: Weil am Rhein: Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

    Freiburg (ots) - In dem Zeitraum zwischen Mittwoch, 04.02.2026, 16.30 Uhr bis Donnerstag, 05.02.2026, 07.00 Uhr, versuchte eine unbekannte Täterschaft ein Fenster aufzuhebeln, um in ein Einfamilienhaus in der Bleichestraße zu gelangen. Zudem wurde versucht die Glasscheibe eines weiteren Fensters einzuwerfen. Nach Sachlage gelangte die Täterschaft nicht in das Haus. Die Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat Lörrach ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren