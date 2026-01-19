PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Paderborn

POL-PB: Fahrlässige Brandstiftung Ursache für Scheunenbrand

Delbrück-Westenholz (ots)

(md) Am Samstagmittag, 18. Januar kam es in Delbrück zu einem Scheunenbrand an der Haselhorster Straße in Delbrück-Westenholz. Ursache war ein laufendes, unbeobachtetes Motorrad.

Bei Eintreffen der Polizei war die Feuerwehr mit den Löscharbeiten beschäftigt. Der 63 Jahre alte Eigentümer hatte sein Motorrad gestartet und laufen lassen, da es zuvor länger gestanden hatte. Er entfernte sich dann. Die unbeobachtete Maschine geriet in Brand, ebenso ein weiteres Motorrad, das daneben stand. Ach das Scheunendach fing Feuer. Personen verletzten sich bei dem Feuer nicht, es entstand Sachschaden in Höhe von Adresse 9.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Paderborn

