POL-FR: Waldshut- Tiengen: Betrunken auf eScooter unterwegs
Freiburg (ots)
Am Mittwoch, 04.02.2026, wurde gegen 21:15 Uhr ein 26- Jähriger am Busbahnhof in Waldshut durch den Kommunalen Ordnungsdienst der Stadt Waldshut -Tiengen auf einem eScooter fahrend angetroffen. Im Rahmen der Kontrolle durch die hinzugerufenen Einsatzkräfte des Polizeireviers Waldshut-Tiengen wurde eine Beeinflussung der Fahrtüchtigkeit festgestellt. Neben einem Alkoholwert von über 2 Promille, war eine Urinprobe positiv auf illegale Substanzen. Es wurde eine Blutprobe in einem Krankenhaus durchgeführt. Da die Herkunft des eScooter vor Ort nicht zweifelsfrei geklärt werden konnte, wurde dieser sichergestellt.
Medienrückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de
X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/
- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell