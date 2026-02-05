Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut- Tiengen: Betrunken auf eScooter unterwegs

Am Mittwoch, 04.02.2026, wurde gegen 21:15 Uhr ein 26- Jähriger am Busbahnhof in Waldshut durch den Kommunalen Ordnungsdienst der Stadt Waldshut -Tiengen auf einem eScooter fahrend angetroffen. Im Rahmen der Kontrolle durch die hinzugerufenen Einsatzkräfte des Polizeireviers Waldshut-Tiengen wurde eine Beeinflussung der Fahrtüchtigkeit festgestellt. Neben einem Alkoholwert von über 2 Promille, war eine Urinprobe positiv auf illegale Substanzen. Es wurde eine Blutprobe in einem Krankenhaus durchgeführt. Da die Herkunft des eScooter vor Ort nicht zweifelsfrei geklärt werden konnte, wurde dieser sichergestellt.

