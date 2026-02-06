Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: St. Märgen: Unbekannte Täterschaft beschädigt Fahrzeug, Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 03.02.2026 wurde im Zeitraum zwischen 19:45 Uhr und 22:30 Uhr der PKW eines 86-Jährigen auf dem Parkplatz B500 Abzweigung St. Märgen durch eine bislang unbekannte Täterschaft beschädigt. Hierbei soll der Außenspiegel auf der Fahrerseite abgetreten und mehrere Dellen auf der Fahrerseite verursacht worden sein. Der genaue Sachschaden ist derzeit nicht bekannt.

Das Polizeirevier Titisee-Neustadt (Tel. 07651/9336-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zur unbekannten Täterschaft geben können.

/Schrei

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell