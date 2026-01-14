POL-NK: Beschädigtes Grab auf dem Zentralfriedhof in Furpach
Neunkirchen-Furpach (ots)
Im Zeitraum 09.01 bis 13.01.2026 wurde auf dem Zentralfriedhof in Neunkirchen - Furpach eine Grabstätte massiv beschädigt. Die Marmortafel der Beisetzungsstätte wurde zerbrochen und diverser Grabschmuck zerstört. Es entstand erheblicher Sachschaden. Hinweise zum Täter gibt es derzeit nicht.
Bei sachdienlichen Hinweisen wird gebeten mit der Polizei in Neunkirchen Kontakt aufzunehmen.
