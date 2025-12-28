PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-NK: Unfallflucht unter Alkoholeinfluss mit anschließender Widerstandshandlung in Neunkirchen

Neunkirchen (ots)

Am Donnerstag, dem 25.12.2025 kommt es gegen 21:25 Uhr in der Kuchenbergstraße in Neunkirchen zu einem Auffahrunfall. Im Anschluss halten die beiden Unfallbeteiligten am Fahrbahnrand an. Hierbei bedroht der 33-jährige männliche Unfallverursacher den 26-jährigen männlichen Unfallbeteiligten und flüchtet anschließend von der Unfallörtlichkeit. Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen kann der Unfallverursacher schließlich angetroffen werden. Hierbei stellt sich heraus, dass er unter Alkoholeinfluss steht. Im Rahmen der weiteren polizeilichen Maßnahmen versucht der Unfallverursacher einem der beiden Beamten einen Kopfstoß zu versetzen.

Letztlich muss der Unfallverursacher zum Schutz seiner Person unter erheblicher Gegenwehr in Gewahrsam genommen werden. Hierbei beleidigt und bedroht er mehrfach die eingesetzten Beamten und versucht nach diesen zu treten. Durch die Widerstandshandlung wird einer der Polizeibeamten leicht verletzt.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Neunkirchen
NK- DGL
Falkenstraße 11
66538 Neunkirchen
Telefon: 06821/2030
E-Mail: pi-neunkirchen@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

