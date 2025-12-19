Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Zeugenaufruf - Verkehrsunfallflucht in 66564 Ottweiler

Ottweiler (ots)

Am Dienstag, 16.12.2025, in der Zeit zwischen 09.45 Uhr und 10.15 Uhr, wurde nach bisherigen Ermittlungen auf dem Parkplatz der Bäckerei Gillen in der Bliesstraße 9B oder auf dem Weylplatz in 66564 Ottweiler, ein dort geparkter Pkw durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigt.

Der oder die Verursacher/in entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Hinweise zu dem Unfallverursacher oder zu auffälligen Beobachtungen in dem genannten Zeitraum nimmt die Polizeiinspektion Neunkirchen entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neunkirchen, übermittelt durch news aktuell