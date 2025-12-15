PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-NK: Verkehrsunfall mit drei Verletzten im Kreuzungsbereich der L 115 und L 124 in Neunkirchen

Neunkirchen (ots)

Im Kreuzungsbereich der Peter-Neuber-Allee und der Gustav-Regler-Straße kam es am heutigen Morgen, 06:25 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Zum Unfallzeitpunkt war die dortige Lichtzeichenanlage außer Betrieb.

Nach bisherigen Erkenntnissen missachtete die Verursacherin die Vorfahrt eines im Kreuzungsbereich befindlichen Pkw, wodurch es zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Zwei Personen erlitten leichte Verletzungen. Die Beifahrerin des verursachenden Pkw wurde schwer verletzt und war im Fahrzeug eingeklemmt. Sie musste durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr mit technischem Gerät aus dem Fahrzeug befreit werden und wurde anschließend zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus verbracht.

Aufgrund der Unfallaufnahme sowie der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen kam es insbesondere während des Berufsverkehrs zu Verkehrsbehinderungen und Rückstaus im Innenstadtbereich Neunkirchen.

