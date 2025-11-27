Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Zeugenaufruf - Verkehrsunfallflucht in 66578 Schiffweiler - Heiligenwald

Schiffweiler - Heiligenwald (ots)

In dem Zeitraum 25.11.2025, 17.00 Uhr bis 26.11.2025, 06.30 Uhr kam es in der Itzenplitzstraße in 66578 Schiffweiler - Heiligenwald zu einem Verkehrsunfall.

Ein bislang unbekanntes Fahrzeug kollidierte mit einer am Fahrbahnrand abgestellten Mülltonne, welche in der Folge auf ein dort geparkten Pkw geschleudert wurde. Im weiteren Verlauf streifte das unbekannte Fahrzeug zwei am rechten Fahrbahnrand geparkte Pkw und entfernte sich im Anschluss unerlaubt in Richtung Ortsmitte Landsweiler-Reden von der Unfallstelle.

Die Polizei bittet dringend um Hinweise von Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben oder Angaben zu dem flüchtigen Fahrzeug bzw. dessen Fahrer machen können.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neunkirchen, übermittelt durch news aktuell