Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Zeugenaufruf - Verkehrsunfallflucht in 66589 Merchweiler

Merchweiler (ots)

Am 25.11.2025, um 19:35 Uhr kam es im Kreisverkehr in Höhe des Wasgau-Marktes in der Straße "Im Solch" in 66589 Merchweiler zu einem Verkehrsunfall. Ein weißer Pkw fuhr dabei im Kreisverkehr auf ein anderes Fahrzeug auf.

Anstatt anzuhalten und sich um die Schadensregulierung zu kümmern, entfernte sich der unbekannte Fahrer anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Die Polizei bittet dringend um Hinweise von Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben oder Angaben zu dem flüchtigen weißen Pkw bzw. dessen Fahrer machen können.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neunkirchen, übermittelt durch news aktuell