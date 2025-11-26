PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Neunkirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Zeugenaufruf - Verkehrsunfallflucht in 66589 Merchweiler

Merchweiler (ots)

Am 25.11.2025, um 19:35 Uhr kam es im Kreisverkehr in Höhe des Wasgau-Marktes in der Straße "Im Solch" in 66589 Merchweiler zu einem Verkehrsunfall. Ein weißer Pkw fuhr dabei im Kreisverkehr auf ein anderes Fahrzeug auf.

Anstatt anzuhalten und sich um die Schadensregulierung zu kümmern, entfernte sich der unbekannte Fahrer anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Die Polizei bittet dringend um Hinweise von Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben oder Angaben zu dem flüchtigen weißen Pkw bzw. dessen Fahrer machen können.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Neunkirchen
NK- KED
Falkenstraße 11
66538 Neunkirchen
Telefon: 06821/2030
E-Mail: pi-neunkirchen@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Neunkirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Neunkirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Neunkirchen
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Neunkirchen
Alle Meldungen Alle
  • 16.11.2025 – 08:20

    POL-NK: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Fahrzeugführern

    Ottweiler (ots) - Am Samtagabend, gegen 19:15 Uhr, ereignete sich auf der B 41, kurz nach dem Ortsausgang Ottweiler, ein Verkehrsunfall mit zwei verletzten Fahrzeugführern und drei beteiligten Fahrzeugen. Ein 23-jähriger Fahrzeugführer aus Saarbrücken verlor aus bislang unbekannten Gründen bei einem erlaubten Überholvorgang in einer Rechtskurve auf der nassen und teilweise mit Laub bedeckten Fahrbahn die Kontrolle ...

    mehr
  • 16.11.2025 – 07:41

    POL-NK: Verkehrsunfall endet in Blies

    Neunkirchen (ots) - Am heutigen Sonntagmorgen, gegen 04:00 Uhr, kam es in der Flotowstraße in Neunkirchen zu einem spektakulären Verkehrsunfall. Der 23-jährige Fahrzeugführer aus Ungarn befuhr mit seinem Fahrzeug der Marke VW zum Unfallzeitpunkt die Flotowstraße, aus Richtung Wellesweilerstraße kommend, in Richtung der Blies. Aus bislang unbekannten Gründen hielt er sein Fahrzeug nicht am Straßenende an, sondern ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren