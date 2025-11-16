Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Fahrzeugführern

Ottweiler (ots)

Am Samtagabend, gegen 19:15 Uhr, ereignete sich auf der B 41, kurz nach dem Ortsausgang Ottweiler, ein Verkehrsunfall mit zwei verletzten Fahrzeugführern und drei beteiligten Fahrzeugen. Ein 23-jähriger Fahrzeugführer aus Saarbrücken verlor aus bislang unbekannten Gründen bei einem erlaubten Überholvorgang in einer Rechtskurve auf der nassen und teilweise mit Laub bedeckten Fahrbahn die Kontrolle über seinen Mercedes. Hierdurch geriet er auf die Gegenfahrbahn und kollidierte hier mit einem Opel, welcher in Richtung Ottweiler unterwegs war. Durch die seitliche Kollision beider Fahrzeuge wurde das hintere linke Rad des Mercedes abgerissen und gegen einen Hyundai, welcher zuvor vom Mercedes überholt wurde, geschleudert. Der Mercedes kommt nach einer Kollision mit einem Leitpfosten auf dem Grünstreifen der Gegenfahrbahn zum Stillstand. Der Opel kommt quer auf den Fahrspuren der B41 zum Stillstand. Beide Fahrzeuge sind nicht mehr fahrbereit und müssen abgeschleppt werden. Der Hyundai wird im Frontbereich beschädigt, ist aber weiterhin fahrbereit. Der Fahrer des Mercedes und der Fahrer des Opel werden nach derzeitigen Erkenntnissen leicht verletzt. Der Unfallverursacher verblieb zur Beobachtung zunächst im Krankenhaus. Die Beifahrerin des Opel und die beiden Fahrzeuginsassen des Hyundai werden nicht verletzt. Zur Unfallaufnahme muss die B 41 für 2 Stunden gesperrt und durch die FFW Ottweiler ausgeleuchtet werden. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 70.000 Euro geschätzt.

