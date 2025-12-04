Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Suche nach Unfallgeschädigten

Wemmetsweiler (ots)

Am gestrigen Tag, 03.12.2025, gegen ca. 20 Uhr befuhr ein Fahrzeugführer mit seinem PKW die Strecke von Schiffweiler in Richtung Merchweiler.

Nach seinen Angaben zu Folge, kam es in der Karlstraße in Merchweiler ( OT Wemmetsweiler ) näheres nicht bekannt, dortige 30iger Zone, zu einem Kontakt seines rechten Außenspiegels mit einem anderen geparkten Fahrzeug.

Die Beschädigung an seinem Fahrzeug stellte er erst heute Morgen fest.

Das andere Fahrzeug müsste eine Beschädigung an der linken Fahrzeugseite / ggf. linker Außenspiegel aufweisen. Hinweise auf einen Geschädigten liegen bislang nicht vor.

Bei sachdienlichen Hinweisen wird gebeten sich mit der Polizei in Neunkirchen in Verbindung zu setzen.

