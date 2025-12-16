Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Suche nach Verkehrsunfallzeugen

Neunkirchen, Bürgermeister-Regitz-Straße (ots)

Am 10.10.2025 gegen 14:30 Uhr ereignete sich in der Bürgermeister-Regitz-Straße in 66539 Neunkirchen eine Verkehrsunfallflucht. Dabei kollidierte ein Fahrzeug beim Vorbeifahren mit einem Straßenrand abgestellten Fahrzeug. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Durch den Unfallgeschädigten wurde bekannt, dass es Erkenntnisse zu einem Zeugen des Unfallgeschehens gibt. Dabei soll es sich um eine männliche Person, ca. 40 Jahre, handeln. Dieser soll sich im fließenden Verkehr hinter dem flüchtigen Unfallverursacher befunden haben. Dieser hatte noch vor Eintreffen der Kollegen die Örtlichkeit verlassen, daher wurden keine Daten des Unfallzeugen erhoben.

Bei sachdienlichen Hinweisen wird gebeten sich mit der Polizei in Neunkirchen in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neunkirchen, übermittelt durch news aktuell