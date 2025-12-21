Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Verkehrsunfall mit Personenschaden nach Trunkenheitsfahrt mit E-Scooter

Merchweiler (ots)

Am heutigen Morgen kam es gegen 06:00 Uhr in Merchweiler zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 42-jähriger Mann aus Merchweiler mit seinem E-Scooter den Gehweg in der Ludwigstraße. Aufgrund seines alkoholisierten Zustandes fuhr er im Bereich des Kreisverkehrs gegen einen dortigen Laternenpfosten und kam zu Fall. Hierdurch erlitt der Mann eine Kopfplatzwunde. Nach einer medizinischen Versorgung vor Ort durch den Rettungsdienst wurde dem Unfallverursacher im Rahmen der polizeilichen Unfallaufnahme ein Alkoholtest angeboten. Dieser ergab einen Wert von 2,17 Promille. Der Mann wurde im Anschluss zur Dienststelle zur Entnahme einer Blutprobe verbracht. Danach wurde Mann aus der polizeilichen Maßnahme entlassen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand ist kein Sachschaden entstanden. Der Unfall hätte normalerweise die vorläufige Entziehung der Fahrerlaubnis zur Folge gehabt. Diese wurde dem Mann jedoch bereits entzogen, da er zuvor schon einmal unter Alkoholeinfluss einen Unfall verursacht hatte.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neunkirchen, übermittelt durch news aktuell