PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Neunkirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Verkehrsunfall mit Personenschaden nach Trunkenheitsfahrt mit E-Scooter

Merchweiler (ots)

Am heutigen Morgen kam es gegen 06:00 Uhr in Merchweiler zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 42-jähriger Mann aus Merchweiler mit seinem E-Scooter den Gehweg in der Ludwigstraße. Aufgrund seines alkoholisierten Zustandes fuhr er im Bereich des Kreisverkehrs gegen einen dortigen Laternenpfosten und kam zu Fall. Hierdurch erlitt der Mann eine Kopfplatzwunde. Nach einer medizinischen Versorgung vor Ort durch den Rettungsdienst wurde dem Unfallverursacher im Rahmen der polizeilichen Unfallaufnahme ein Alkoholtest angeboten. Dieser ergab einen Wert von 2,17 Promille. Der Mann wurde im Anschluss zur Dienststelle zur Entnahme einer Blutprobe verbracht. Danach wurde Mann aus der polizeilichen Maßnahme entlassen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand ist kein Sachschaden entstanden. Der Unfall hätte normalerweise die vorläufige Entziehung der Fahrerlaubnis zur Folge gehabt. Diese wurde dem Mann jedoch bereits entzogen, da er zuvor schon einmal unter Alkoholeinfluss einen Unfall verursacht hatte.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Neunkirchen
NK- DGL
Werb, PK
Falkenstraße 11
66538 Neunkirchen
Telefon: 06821/2030
E-Mail: pi-neunkirchen@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Neunkirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Neunkirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Neunkirchen
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Neunkirchen
Alle Meldungen Alle
  • 19.12.2025 – 12:04

    POL-NK: Zeugenaufruf - Verkehrsunfallflucht in 66564 Ottweiler

    Ottweiler (ots) - Am Dienstag, 16.12.2025, in der Zeit zwischen 09.45 Uhr und 10.15 Uhr, wurde nach bisherigen Ermittlungen auf dem Parkplatz der Bäckerei Gillen in der Bliesstraße 9B oder auf dem Weylplatz in 66564 Ottweiler, ein dort geparkter Pkw durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der oder die Verursacher/in entfernte sich anschließend unerlaubt ...

    mehr
  • 16.12.2025 – 11:11

    POL-NK: Suche nach Verkehrsunfallzeugen

    Neunkirchen, Bürgermeister-Regitz-Straße (ots) - Am 10.10.2025 gegen 14:30 Uhr ereignete sich in der Bürgermeister-Regitz-Straße in 66539 Neunkirchen eine Verkehrsunfallflucht. Dabei kollidierte ein Fahrzeug beim Vorbeifahren mit einem Straßenrand abgestellten Fahrzeug. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Durch den Unfallgeschädigten wurde bekannt, dass es Erkenntnisse zu einem Zeugen des Unfallgeschehens ...

    mehr
  • 15.12.2025 – 10:28

    POL-NK: Verkehrsunfall mit drei Verletzten im Kreuzungsbereich der L 115 und L 124 in Neunkirchen

    Neunkirchen (ots) - Im Kreuzungsbereich der Peter-Neuber-Allee und der Gustav-Regler-Straße kam es am heutigen Morgen, 06:25 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Zum Unfallzeitpunkt war die dortige Lichtzeichenanlage außer Betrieb. Nach bisherigen Erkenntnissen missachtete die Verursacherin die Vorfahrt eines im Kreuzungsbereich befindlichen Pkw, wodurch ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren