Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden in Wemmetsweiler

Polizei Neunkirchen - Ortslage Wemmetsweiler (ots)

Während den Weihnachtsfeiertagen (25.12. - 26.12.2025) kommt es in der Königsstraße in 66589 Merchweiler - Ortsteil Wemmetsweiler zu einer Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer befährt die Königsstraße in Richtung Schulstraße. Hierbei streift er einen am Fahrbahnrand stehenden Pkw nicht nur unerheblich und beschädigt hierdurch das geparkte Fahrzeug. Im Anschluss flüchtet der Unfallverursacher von der Örtlichkeit.

Es liegen bislang keine Hinweise zu dem Verursacher vor.

Bei sachdienlichen Hinweisen zu dem flüchtigen Fahrzeug und/oder dem Verkehrsunfallverursacher wird darum gebeten, sich mit der Polizei Neunkirchen in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Neunkirchen
NK- DGL
Falkenstraße 11
66538 Neunkirchen
Telefon: 06821/2030
E-Mail: pi-neunkirchen@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Neunkirchen, übermittelt durch news aktuell

