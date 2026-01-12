Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Schwerer Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich der Max-Braun-Straße

Jägerstraße in Neunkirchen: 17-jähriger E-Scooter-Fahrer nach Frontalkollision schwer verletzt

Neunkirchen (ots)

Am 12.01.2026, 13:25 Uhr kam es im Kreuzungsbereich der Max-Braun-Straße / Jägerstraße in Neunkirchen zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem E-Scooter und einem Pkw. Ein 17-jähriger Jugendlicher erlitt schwere Verletzungen.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen befuhr der Jugendliche mit seinem Elektrokleinstfahrzeug (E-Scooter) die Max-Braun-Straße (Einbahnstraße)entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung auf den Kreuzungsbereich zu. Zeitgleich beabsichtigte eine 60-jährige Pkw-Fahrerin, mit ihrem Fahrzeug von der Jägerstraße nach links in die Max-Braun-Straße einzubiegen.

Im Einmündungsbereich kam es anschließend zu dem frontalen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Durch die Wucht des Aufpralls stürzte der Jugendliche und zog sich schwere Verletzungen zu. Er wurde nach einer Erstversorgung vor Ort durch den Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Die 60-jährige Autofahrerin blieb unverletzt.

Für die Dauer der polizeilichen Unfallaufnahme sowie der Durchführung eines Spurensicherungs- und Vermeidbarkeitsgutachten durch einen externen Gutachter musste der Kreuzungsbereich für mehrere Stunden vollständig gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neunkirchen, übermittelt durch news aktuell