POL-FR: Endingen/Kiechlinsbergen: Einbruch in Wohnung - Zeugen gesucht
Freiburg (ots)
Am Donnerstag, 05.02.2026, kam es in der Zeit zwischen 11:15 Uhr und 16:30 Uhr zu einem Wohnungseinbruch in der Winterstraße in Endingen.
Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung und durchsuchten die Räumlichkeiten gezielt nach Wertgegenständen.
Letztendlich entwendete die Täterschaft einen geringen Bargeldbetrag und mehrere Schmuckstücke.
Das Kriminalkommissariat Emmendingen (Tel. 07641-582-0) hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder weitere Hinweise geben können.
