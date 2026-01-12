PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Holzschuppenbrand in Rövershagen

Rövershagen/Landkreis Rostock (ots)

Am Sonntagmorgen kam es zu einem Schuppenbrand im Wiesenweg in Rövershagen im Landkreis Rostock. Demnach stellten Bewohner gegen 7:10 Uhr fest, dass ein neben ihrem Haus befindlicher Holzschuppen brannte. In diesem befand sich ein Gehege für Meerschweinchen.

Die ortsansässige Freiwillige Feuerwehr kam im Zuge der Brandbekämpfung zum Einsatz und konnte das Feuer löschen ehe es zu einem Übergriff auf umliegende Gebäude kam. Die angrenzenden Wohnhäuser wurden somit nicht beschädigt. Der Schuppen brannte jedoch vollständig aus. Der entstandene Sachschaden wird aus polizeilicher Sicht auf etwa 700EUR geschätzt. Auch die fünf Meerschweinchen verendeten unglücklicherweise bei dem Brand.

Die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei zur gegenwärtig ungeklärten Brandursache dauern indes noch an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Diana Schmicker
Telefon: 03843 266-303
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

